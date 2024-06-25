روما يمدد عقد مدربه دي روسي حتى 2027

1 دقيقة للقراءة

أعلن نادي روما يوم الثلاثاء تمديد عقد مدربه دانييلي دي روسي ليبقى لاعب الوسط السابق مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حتى عام 2027.



وبعد أن أمضى 18 موسما كلاعب مع روما، عاد دي روسي (40 عاما) إلى فريقه السابق في يناير كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم المنقضي خلفاً للبرتغالي الشهير جوزيه مورينيو.

وكان روما في المركز التاسع حين تولى دي روسي المنصب وتحت قيادة لاعب إيطاليا السابق تقدم الفريق لينهي الدوري في المركز السادس.



وقال روما في بيان: قبل مباراة الإياب بدور الثمانية للدوري الأوروبي، أعلن ملاك النادي، مجموعة فريدكين، عن رغبتهم في استمرار دانييلي دي روسي.



وواصل: تحولت نوايا النادي بعد ذلك إلى عقد مدته ثلاث سنوات، وقعه المدرب المولود عام 1983، بكل حماس لمواصلة ارتباطه الوثيق مع فريقه روما.



وقاد دي روسي فريقه روما للدور قبل النهائي للدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام باير ليفركوزن بطل دوري الدرجة الأولى الألماني.