ريال مدريد يعلن رحيل قائده ناتشو عن الفريق
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء أن قائده ناتشو فرنانديز سيرحل عن النادي هذا الصيف بعدما قضى 23 عاماً في صفوف الفريق
وتوج ناتشو (34 عاماً) المتواجد حاليا مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس أوروبا مع ريال مدريد بألقاب أكثر من أي لاعب آخر في تاريخه، كما فاز بـ6 بطولات دوري أبطال أوروبا تجعله من قائمة الأكثر تتويجاً بـ"ذات الأذنين".
وذكر بيان للنادي: "يعلن ريال مدريد أن قائده ناتشو قرر إنهاء مسيرته مع ريال مدريد، يود النادي أن يعرب عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا.
ووصف مدريد، ناتشو، الذي انضم لأكاديمية النادي وهو يبلغ عشرة أعوام وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في 2012، بأنه "أحد أكثر اللاعبين المحليين الأسطوريين في تاريخنا".
وأضاف النادي: منذ ذلك الوقت لعب مع فريقنا 12 موسما في واحدة من أنجح فترات ريال مدريد عبر التاريخ.
وأكد البيان: طوال كل هذا الوقت، لعب 364 مباراة وفاز بـ26 لقبا: 6 ألقاب في دوري الأبطال، 5 ألقاب في كأس العالم للأندية، 4 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب للدوري الإسباني، لقبين بكأس إسبانيا وخمسة ألقاب لكأس السوبر الإسباني.
-
مبابي يصدم رئيس فرنسا: تقبلت قرار ريال مدريد
أكد كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا والمنضم حديثاً إلى ريال مدريد، أنه لن يشارك في ...
رياضة
-
بالفيديو.. لاعب ريال مدريد ينقذ زوجين من الغرق
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن سيرجيو أريباس لاعب ريال مدريد الإسباني السابق ...
رياضة
-
على غرار رونالدو.. مبابي يعيد زيدان إلى ريال مدريد
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يوم الأحد، أن ريال مدريد يستعد لتقديم لاعبه الجديد ...
رياضة