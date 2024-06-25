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ناتشو قضى كامل مسيرته مع ريال مدريد

ريال مدريد يعلن رحيل قائده ناتشو عن الفريق

العربية.نت
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء أن قائده ناتشو فرنانديز سيرحل عن النادي هذا الصيف بعدما قضى 23 عاماً في صفوف الفريق

وتوج ناتشو (34 عاماً) المتواجد حاليا مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس أوروبا مع ريال مدريد بألقاب أكثر من أي لاعب آخر في تاريخه، كما فاز بـ6 بطولات دوري أبطال أوروبا تجعله من قائمة الأكثر تتويجاً بـ"ذات الأذنين".

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وذكر بيان للنادي: "يعلن ريال مدريد أن قائده ناتشو قرر إنهاء مسيرته مع ريال مدريد، يود النادي أن يعرب عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا.

ووصف مدريد، ناتشو، الذي انضم لأكاديمية النادي وهو يبلغ عشرة أعوام وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في 2012، بأنه "أحد أكثر اللاعبين المحليين الأسطوريين في تاريخنا".

وأضاف النادي: منذ ذلك الوقت لعب مع فريقنا 12 موسما في واحدة من أنجح فترات ريال مدريد عبر التاريخ.

وأكد البيان: طوال كل هذا الوقت، لعب 364 مباراة وفاز بـ26 لقبا: 6 ألقاب في دوري الأبطال، 5 ألقاب في كأس العالم للأندية، 4 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب للدوري الإسباني، لقبين بكأس إسبانيا وخمسة ألقاب لكأس السوبر الإسباني.

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