طرابزون التركي يرفض مشاركة نجمه المصري في الأولمبياد
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء أن نادي طرابزون التركي رفض مشاركة لاعبه محمود حسن تريزيغيه مع المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس يوليو المقبل.
وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء أن نادي طرابزون التركي الذي يضم النجم المصري تريزيغيه قرر عدم مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس مع منتخب مصر الأولمبي على الرغم من موافقة محمود.
وبرر النادي التركي موقفه بسبب حاجة النادي للاعب للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.
ويلعب حسن مع الفريق التركي منذ عام 2022، إذ سجل 24 هدفاً وصنع 18 في 64 مباراة بمختلف البطولات.
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