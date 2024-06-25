مدرب تركيا يؤكد جاهزية غولر لمباراة التشيك

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أكد فينشنزو مونتيلا مدرب منتخب تركيا، جاهزية النجم الشاب أردا غولر للمباراة الحاسمة أمام التشيك، الأربعاء، في المجموعة السادسة لبطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 19 عاما كبديل خلال المباراة التي انتهت بخسارة تركيا أمام البرتغال بنتيجة صفر-3 في الجولة الثانية، لكنه يبدو جاهزا لمواجهة التشيك التي يحتاج منها منتخب تركيا نقطة واحدة لحسم تأهله لدور الـ16.



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وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء في هامبورغ: غولر لم يتمكن من المشاركة في مباراة البرتغال بالكامل، لم يكن هذا قراري بل قرار الأطباء، وإذا لم يلعب المباراة القادمة سيكون هذا بسببي.

وتعرض مونتيلا لانتقادات حادة بسبب مقطع فيديو للحصة التدريبية قبل مباراة البرتغال، ونشر في وقت لاحق، إذ يظهر أردا في المقطع وهو يحاول ارتداء زي التدريب لكن مونتيلا أخذه منه وأعطاه للاعب آخر، وأوضح المدرب الإيطالي أن غولر نسى أنه كان من المفترض أن يؤدي تدريبات أخرى بسبب إصابته غير المحددة.

ومن المتوقع أن يعتمد مونتيلا على لاعب ريال مدريد في التشكيل الأساسي بعدما سجل هدفا رائعا في المباراة الأولى التي انتهت بفوز تركيا على جورجيا بنتيجة 1-3.