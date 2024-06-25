مودريتش أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس أوروبا

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بات النجم الكرواتي المخضرم لوكا موديتش أكبر لاعب في تاريخ كأس أمم أوروبا لكرة القدم يسجل هدفا خلال المواجهة أمام إيطاليا في ختام دور المجموعات ليورو 2024 بألمانيا، يوم الاثنين.

وفي الثامنة والثلاثين و289 يوما نجح مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني في هز شباك الأزوري في الدقيقة 55 بعد دقيقة واحدة من إهدار ركلة جزاء، تصدى لها الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وكان إيفيكا فاستيتش يحمل الرقم القياسي لأكبر لاعب ينجح في التسجيل في كأس أمم أوروبا بهدفه لمنتخب النمسا في شباك بولندا في يورو 2008 حينما كان يبلغ من العمر 38 عاما و257 يوما.