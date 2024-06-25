مورديتش يرفض التوقف عقب "صدمة" إيطاليا

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قرر لوكا مودريتش، نجم المنتخب الكرواتي مواصلة مسيرته الكروية عقب انتهاء بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" وذلك بعد تعادل منتخب بلاده المثير مع إيطاليا يوم الاثنين، وبقائه على حافة الخروج من البطولة القارية.

وقال النجم المخضرم عقب التعادل 1-1 مع المنتخب الإيطالي الاثنين: لن أتوقف بشكل فوري. سأواصل اللعب لمدة أطول. لا أعلم المدة تحديدا بعد.



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وأهدر مودريتش ركلة جزاء أمام المنتخب الإيطالي في الدقيقة 54، ولكنه سجل هدفا بعدها بدقيقة ليمنح كرواتيا التقدم، ولكي يصبح أكبر لاعب يسجل في بطولة أوروبا.

وزاد مودريتش: كرة القدم كانت قاسية اليوم. لم أتمكن من مساعدة فريقي بالهدف الذي سجلته. من المحزن الخسارة بهذه الطريقة.



وختم: في بعض الأحيان تجلب كرة القدم رضاء كبير وفرحة، وفي بعض الأحيان تجلب خيبة الأمل. أعتقد أنه غير عادل أن نودع البطولة بهذه الطريقة لأننا قاتلنا من أجل أمتنا منذ الدقيقة الأولى.



وكان يبدو أن المنتخب الكرواتي، وصيف مونديال 2018 وصاحب المركز الثالث في مونديال 2022، قام بما يكفي للتأهل لدور الـ16، ولكن المنتخب الإيطالي، حامل اللقب، تعادل في الوقت القاتل بفضل هدف سجله ماتيا زاكانغني.



وهذا التعادل صعد بالمنتخب الإيطالي لدور الـ16 كوصيف للمجموعة الثانية بينما يتمسك المنتخب الكرواتي بأمل ضعيف للتأهل كواحد من بين أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث.