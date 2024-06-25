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البعوض هجم على معسكر منتخب ألمانيا

"البعوض" يهجم على لاعبي ألمانيا.. ومخاوف من "الأمراض"

العربية.نت
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تعرض نجوم منتخب ألمانيا إلى هجوم كاسح من البعوض في المعسكر عقب التأهل إلى ثمن نهائي كأس أوروبا، وسط مخاوف من انتقال الأمراض إلى اللاعبين وغيابهم عن المباريات الحاسمة في الدور المقبل.

وتأهلت ألمانيا متصدرة لمجموعتها برصيد 7 نقاط عقب تعادل مثير مع سويسرا في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الأحد.

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وتفاجأ نجوم منتخب ألمانيا بكثرة أعداد البعوض في المعسكر، إذ اشتكى المهاجم ماكسيميليان بيير من لدغاته، وقال: أصبحنا نهرب إلى المكاتب، لقد لسعني البعوض مرتين أو 3 مرات، لكن إذا كان البعوض مشكلتنا الكبرى في البطولة.. فلا بأس.

وتعرض جنوب ألمانيا إلى فيضانات في وقت سابق كما ساهم ارتفاع درجات الحرارة بظهور الحشرات، إذ كان ملعب مباراة ألمانيا والمجر في الجولة الماضية خلية نحل فعلياً في كافة الجنبات.

وقال مارتن جيبر خبير في علم الحشرات بتصريحات نقلتها "الصن": هذه النوعية من البعوض عدوانية للغاية وتظهر بأعداد كبير وتلسع في النهار والليل.

ويخشى من نقل البعوض الكثير من الأمراض للاعبين، إذ أن لسعاته مسؤولة عن العشرات منها.

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