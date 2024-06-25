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كرواتيا
جماهير كرواتيا خلال طريقها إلى ملعب المباراة

"حسرة" التعادل.. الكروات يهاجمون جماهير إيطاليا

العربية.نت
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كشفت شرطة مدينة لايبزيغ يوم الثلاثاء أن أربعة أشخاص أصيبوا بينما يواجه 11 شخصا تهما جنائية بعدما قامت مجموعة من الجماهير الكرواتية بمهاجمة مشجعين إيطاليين عقب المباراة المثيرة بين منتخبيهما والتي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الاثنين في كأس أوروبا "يورو 2024".

وذكرت الشرطة أن ما يقرب من 20 مشجعا كرواتيا هاجموا الإيطاليين خلال الليل. وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى.

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وأشارت إلى أننه تم فتح إجراءات ضد 11 شخصا من المشتبه بهم لتسببهم بأذى جسدي خطير.

يذكر أن ما يقرب من ألفي شرطي قاموا بتأمين اللقاء، وتم تسجيل 45 مخالفة، معظمها بسبب إشعال الألعاب النارية.

وذكرت الشرطة أيضا أن ثمانية مشجعين كروات منعوا من قبل من دخول ألمانيا، تم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم حتى يوم الثلاثاء.

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