أوسيك يتخلى عن حزام الاتحاد الدولي للملاكمة قبل مواجهة فيوري الجديدة

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أفاد الأوكراني أولكسندر أوسيك أنه سيتخلى عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة (أي بي أف) بعد أسابيع فقط من حصوله على لقب بطل العالم للوزن الثقيل الموحّد.

وأحرز ابن الـ37 عاماً في 19 مايو أوّل لقب عالمي موحّد للوزن الثقيل في 25 عاماً، بتغلّبه على البريطاني تايسون فيوري بقرار منقسم من القضاة.

وجمع الأوكراني بين حزام الاتحاد الدولي للملاكمة (أي بي أف) والمنظمة العالمية للملاكمة (دبليو بي أو) والرابطة العالمية للملاكمة (دبليو بي أيه) والمجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) عندما تغلّب على فيوري في الرياض.

وبعد اتخاذ القرار بتجديد المنازلة مع فيوري في ديسمبر المقبل وفي الرياض مجدداً حسب ما أفاد نهاية الشهر الماضي تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، فلن يكون أوسيك في وضع يسمح له بالدفاع عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة ضد البطل الموقت والمنافس الإلزامي البريطاني دانييل دوبوا.

هذا يعني أن المنازلة البريطانية المنتظرة بين دوبوا ومواطنه أنتوني جوشوا في ويمبلي في سبتمبر، قد تكون الآن على اللقب الشاغر.

وقال أوسيك في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "أنتوني ودانيال، أنصتا. أعلم أن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة مهم بالنسبة لكما. إنه هديتي لكما في 21 سبتمبر".

وكان البريطاني لينوكس لويس آخر رجل قام بتوحيد أحزمة الوزن الثقيل الرئيسية (ثلاثة في ذلك الوقت) قبل أوسيك، وذلك عام 1999.