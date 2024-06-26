إسبانيا تضم نجمي برشلونة إلى قائمة الأولمبياد.. وتستبعد يامال

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ضمت تشكيلة المنتخب الإسباني لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس هذا الصيف والتي أعلنت يوم الأربعاء اسمي نجمي برشلونة باو كوبارسي وفيرمين لوبيز لكن من دون زميليهما في النادي الكاتالوني لامين يامال الذي يشارك حالياً في كأس أوروبا "يورو 2024" مع المنتخب الأول.

وبعد تألقه في قلب دفاع برشلونة رغم أعوامه الـ17، كان متوقعاً أن يضم كوبارسي إلى تشكيلة المنتخب الإسباني الأول التي تخوض حالياً نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا، لكن المدرب لويس دي لا فونتي استبعده عن التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً، خلافاً لزميليه فيرمين لوبيز (21 عاماً) ويامال (16 عاماً).

ولمع نجم كوبارسي في النصف الثاني من الموسم مع برشلونة، وخاض مباراته الدولية الأولى بمواجهة كولومبيا ودياً في مارس الماضي.



وبما أنه ليس من العناصر الأساسية في تشكيلة نهائيات ألمانيا 2024، أدرج اسم فيرمين لوبيس في تشكيلة الـ22 لاعباً التي ستخوض أولمبياد باريس المقرر بين 26 يوليو و11 أغسطس، فيما استبعد يامال بعدما فرض نفسه أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة لا فوينتي التي فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات وبلغت ثمن النهائي.

كما استدعي لاعب وسط فياريال أليكس باينا الذي شارك أساسياً في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ضد ألبانيا (1-0) بعدما كان "لا روخا" ضامناً أصلاً تأهله وصدارته للمجموعة الثانية أمام إيطاليا حاملة اللقب.

وجاء استدعاء فيرمين لوبيز وباينا إلى التشكيلة رغم قرار الأندية الإسبانية بعدم السماح للاعبيها بخوض كأس أوروبا والألعاب الأولمبية معاً.

وتضم تشكيلة المنتخب الأولمبي الذي يشرف عليه المدرب سانتي دينيا، العديد من المواهب الشابة في دوري الدرجة الأولى مثل المدافعين ميغيل غوتييريس وإريك غارسيا اللذين تألقا الموسم المنصرم مع جيرونا على سبيل الإعارة من ريال مدريد وبرشلونة توالياً، أو لاعب وسط أتلتيكو مدريد بابلو باريوس وزميله الهداف سامو أوموروديون.

وسيكون في التشكيلة ثلاثة لاعبين بعمر الثالثة والعشرين أو أكثر، أي العدد الأقصى المسموح به، وهم سيرخيو غوميز (23 عاماً-مانشستر سيتي الإنكليزي) وأبل رويز (24 عاماً-براغا البرتغالي) وخوان ميراندا (24 عاماً-ريال بيتيس).



وتأمل إسبانيا أن تعوض ما فاتها في أولمبياد طوكيو صيف 2021 حين فرطت بفرصة إحراز الذهبية للمرة الثانية في تاريخها، بعد أولى عام 1992 على أرضها في برشلونة، بخسارتها النهائي أمام البرازيل حاملة اللقب 1-2 بعد التمديد.