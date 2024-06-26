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ألفاريز
ألفاريز تعرض لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية

الإصابة تنهي مشاركة قائد المكسيك في كوبا أميركا

لوس أنجلوس - رويترز
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أكد إديسون ألفاريز قائد المكسيك أنه سيغيب عن المباريات المتبقية من بطولة كأس كوبا أميركا لكرة القدم بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأصيب ألفاريز بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية في الدقيقة 30 خلال فوز المكسيك 1-صفر على جامايكا يوم السبت الماضي وغادر الملعب باكيا.

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وقال ألفاريز في مقطع فيديو نشره المنتخب الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي: كان الحلم يراودني مثل زملائي في الفريق بمواصلة اللعب في البطولة لكن في بعض الأحيان تحدث هذه الأشياء في كرة القدم ويجب أن أتعلم وأتطور من كل هذا.

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وواصل: لقد اتخذت قرارا بالبقاء مع الفريق حتى النهاية لدعمه وتشجيعه كما فعلت دائما. الآن حان دوري خارج الملعب. وسيساعد ذلك أيضا في إعادة تأهيلي والعودة في أقرب وقت ممكن.

وتواجه المكسيك منافستها فنزويلا في وقت لاحق اليوم الأربعاء في ثاني مبارياتها بالمجموعة الثانية في كاليفورنيا.

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