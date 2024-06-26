الشعراوي: نحن الطليان لا نموت.. ولا نستسلم

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حذّر ستيفان الشعراوي مهاجم روما الحالي وميلان السابق أن إيطاليا لا تموت أبداً ولا تعرف معنى للاستسلام، وذلك بعد تأهل منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا ألمانيا 2024 بتسجيله هدف التعادل 1-1 أمام كرواتيا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وبفضل هذا الهدف الذي سجله ماتيا زاكانيي الاثنين ضد لوكا مودريتش ورفاقه في الجولة الثالثة الأخيرة، لحقت إيطاليا، بطلة النسخة الماضية، بإسبانيا إلى الدور ثمن النهائي كوصيفة للمجموعة الثانية، لتتواجه السبت مع سويسرا على مقعد في ربع النهائي، مع احتمال تجديد الموعد مع إنجلترا التي خسرت أمام إيطاليا ذاتها في نهائي النسخة الماضية بركلات الترجيح.



وقال الشعراوي المولود لأب مصري وأم سويسرية-إيطالية: هذا التعادل جعلنا ندرك حجم الجودة التي يتمتع بها هذا الفريق الذي لا يموت أبداً، ولا يعرف معنى للاستسلام أبداً، التسجيل في الوقت بدل الضائع قد يبدو وكأنه ضربة حظ، لكن بالنسبة لي فإنه يُظِهُر قدراتنا.

بالنسبة لابن الـ31 عاماً الذي لم يشارك في أي مباراة حتى الآن في نهائيات ألمانيا 2024، حتى لو عانى المنتخب الإيطالي لينال المركز الثاني في مجموعته بأربع نقاط حصل عليها من التعادل مع كرواتيا والفوز افتتاحاً على ألبانيا 2-1 فيما خسر أمام إسبانيا 0-1، فإنه "يظل فريقاً قوياً".

وتابع اللاعب البالغ من العمر 31: في رأيي، يمكننا أن نذهب بعيداً في هذه البطولة، حتى النهاية، لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يمكنهم اللعب بشكل جيد، كما ظهرنا في المباراة الأولى.

وحذّر قبل ثلاثة أيام من مواجهة سويسرا في برلين: لا أحد يحب مواجهة إيطاليا، أمام سويسرا، نريد تقديم كرة قدم هجومية وإيجابية.



وستكون المواجهة مع سويسرا ثأرية لأبطال العالم أربع مرات، إذ حرمهم السويسريون من التأهل المباشر إلى مونديال قطر 2022 بعدما تقدّم عليهم في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية وأجبرهم على خوض الملحق القاري حيث خرجوا من نصف نهائي المسار الثالث بالخسارة على أرضهم أمام مقدونيا الشمالية 0-1 بهدف سُجِل في الوقت بدل الضائع.