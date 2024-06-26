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فارغا إسكتلندا المجر
الإصابة الخطيرة التي تعرض لها لاعب المجر

المجري فارغا يغادر المستشفى.. ويعود إلى بلاده

العربية.نت
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أعلن الاتحاد المجري لكرة القدم، مغادرة مهاجم المنتخب بارناباس فارغا المستشفى في شتوتغارت إذ يواصل فترة التعافي في منزله.

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وذكر بيان على الحساب الرسمي للمنتخب المجري على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء :"غادر بارناباس فارغا مستشفى شتوتغارت هذا الصباح ويتعافى حاليا في منزله بالمجر.

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وأصيب مهاجم فريق فرينكفاروش المجري البالغ من العمر 29 عاما بعدة كسور في عظام الوجه وارتجاج في المخ بعد اصطدامه بأنغوس جان حارس مرمى إسكتلندا، خلال الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى التي أقيمت الأحد.

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