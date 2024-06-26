المشجع "النائم" وسط المدرجات: إنجلترا أصابتني بـ"الملل"

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كشف المشجع الإنجليزي "النائم" في مباراة سلوفينيا بكأس أوروبا "يورو 2024"، يوم الثلاثاء، أن أداء منتخب بلاده كان مملاً ولم يجد حلاً أفضل من النوم وسط المشجعين.

واستأثر رجل نائم على اهتمام عدسات مصوري وكالات الأنباء العالمية في كولن الألمانية، إذ انتشرت صوره عبر كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



وكشف فريدي هان (32 عاماً) أنه كان يشاهد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي وشعر بالملل قبل أن يخلد إلى النوم ولم يفق إلا بعد نهايتها عقب صافرات الاستهجان التي وجهها مشجعو "الأسود الثلاثة" لمدرب المنتخب غاريث ساوثغيت احتجاجاً على الأداء السيئ.

وقال هان لـ"دايلي ميل" يوم الأربعاء: شعرت بالملل وقررت النوم، ولم أفق إلا بعدما سمعت صافرات الاستهجان عقب نهاية اللقاء، كنت أحلم بفوز منتخب بلادي بالبطولة لكني واجهت كابوس الأداء الممل من منتخب إنجلترا.

وكشف هان أنه دفع 30 يورو مقابل تذكرة المباراة و500 جنيه إسترليني ثمناً لتذكرة الطيران والإقانة، وحضر رفقة زملائه من فريقه المحلي كراولي ديفلز.



وقال: صحيح أن الأداء كان مملاً وسيئاً للغاية لكنني لم أنضم إلى المشجعين الذين استقبلوا ساوثغيت بصافرات الاستهجان لأنه من نفس المكان الذي انتمي له، ودرسنا في نفس المدرسة الثانوية، لأنه بالنهاية ابن منطقتي.

وواصل الرجل الذي يعمل مدرباً للفريق المحلي كراولي ديفلز: لو حصلت على فرصة تدريب المنتخب الإنجليزي بالتأكيد سيقدم الفريق معي أداء أفضل مما يفعل مع ساوثغيت.

واعترف ساوثغيت بأن الجماهير مستاءة من أداء المنتخب، وقال عقب نهاية مباراة سلوفينيا: أفهم غضب الجمهور وأعرف أنه لا يريدني، لكنني لم أر أي فريق يتأهل متصدراً لمجموعته ويتم استقباله بصافرات الاستهجان.