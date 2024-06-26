بلجيكا تقع مع فرنسا.. وتأهل رومانيا وسلوفاكيا
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تأهل المنتخب البلجيكي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أوروبا وذلك عقب تعادله السلبي مع نظيره الأوكراني، ورافقه منتخبا رومانيا وسلوفاكيا بعد تعادلهما 1-1 يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة بالبطولة المقامة حاليا في ألمانيا.
وتساوت جميع فرق المجموعة برصيد أربع نقاط بعد الجولة الأخيرة، إثر تعادل جميع المنتخبات في الجولة الأخيرة لكن رومانيا تصدرت بفضل عدد الأهداف المسجلة الذي كان أفضل من بلجيكا التي احتلت المركز الثاني، فيما جاءت سلوفاكيا في المركز الثالث بفارق الأهداف.
ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف رومانيا في المركز الأول، فيما يحتل المنتخب الأوكراني المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد من النقاط، ومبتعدا خلف منتخب سلوفاكيا بفارق الأهداف.
وبحصوله على المركز الثاني سيواجه المنتخب البلجيكي نظيره الفرنسي صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة، في دور الستة عشر في دوسلدورف في الأول من يوليو.
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