جوشوا ودوبوا.. ثاني نزالات "موسم الرياض" خارج السعودية

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إقامة ثاني نزال لـ "موسم الرياض" خارج السعودية، بعد أن أعلن عن الأول بين الأميركي نيرينس كروفورد والأوزبكي إسرائيل مادريموف في لوس أنجليس في الثالث من أغسطس.

وسيقام ثاني نزالات موسم الرياض خارج السعودية في لندن في 21 من سبتمبر المقبل وسيجمع النزال الرئيسي في ستاد ويمبلي الملاكم البريطاني البطل في الوزن الثقيل أنتوني جوشوا مع مواطنه "دانييل دوبوا" الذي حقق فوزاً بالضربة القاضية الفنية ضد خصمه فيليب هرغوفيتش في الرياض ضمن نزالات "5vs5".

وقال آل الشيخ "نحن سعداء بجمع اثنين من أفضل مقاتلي الوزن الثقيل في العالم في مدينتهم الأم لندن وبالتحديد في ستاد ويمبلي، المكان التاريخي لرياضة الملاكمة. نعلم أنه سيكون نزالا تاريخيا، مدعوما بنزالات Undercard رائعة، ونتطلع إلى إعطاء المشجعين البريطانيين وزوار لندن فرصة تجربة حدث موسم الرياض قبل أسابيع قليلة من الإطلاق الرسمي لموسم 2024 في الرياض في أكتوبر".

وأبان فرانك وارن، رئيس شركة كوينزبيري "موسم الرياض يجلب إلى لندن أكثر الأحداث إثارة وإبهارًا التي شهدتها هذه البلاد على الإطلاق وذلك في 21 سبتمبر، حيث سيتمتع عشاق الملاكمة البريطانيون والمشاهدون حول العالم بنسخة بريطانية من العروض عالية الجودة التي أصبحت سمة مميزة في الرياض، حيث سيكون الحدث الرئيسي مواجهة مذهلة بين حامل لقب العالم المؤقت لـ IBF الجديد دانييل دوبوا والبطل الموحد السابق أنتوني جوشوا. وستحمل نزالات الـ Undercard العديد من الأسماء المميزة، حيث يتقدم حمزة شيراز ضد تايلرديني بعد إنجازاته في الرياض في المرة السابقة. كما وعد أنطوني كاكاس بالدفاع عن ألقاب العالم للوزن Super Featherweight ضد بطل العالم السابق للوزن Featherweight جوش وارينغتون الذي يعد بأن تكون معركة شاملة، في حين يتقدم ويلي هاتشينسون للمنافسة على لقب العالم المؤقت للوزن الثقيل الخفيف من WBO ضد المتنافس البريطاني جوشوا بواتسي في فرصة كبيرة لكلا المقاتلين.

وأبدى إيدي هيرن، رئيس شركة ماتشرووم سعادته بعودة أنتوني جوشوا إلى ملعب ويمبلي، في هذا الحدث الضخم، مؤكدا أن قدوم موسم الرياض إلى لندن سيتيح ليلة تاريخية، مليئة بالفرص المتنوعة للملاكمين، ويحيي شغف متابعي اللعبة من حول العالم".

وسيكون نزال جوشوا ودوبوا واحداً من ستة نزالات ستقام على استاد ويمبلي الشهير لمجموعة من أقوى الملاكمين بالعالم، حيث سيلتقي الملاكم البريطاني في وزن الريشة جوش وارينغتون صاحب الـ 31 فوزاً مع مواطنه أنطوني كاكاس.

كما تأتي مواجهة أخرى بين البريطاني تايلر ديني مع مواطنه حمزة شيراز الذي حقق فوزاً بالضربة القاضية على منافسه الأميركي أوستن ويليامز في الرياض ضمن نزالات "5vs5"، بالإضافة إلى نزال آخر بين البريطاني جوش كيلي ومواطنه ليام سميث الذي سبق أن حقق بطولة منظمة الملاكمة العالمية، في حين يواجه الملاكم البريطاني جوشوا بواتسي الذي يحمل سجلاً خالياً من الهزائم، مواطنه ويلي هاتشينسون الذي سبق له الفوز بميدالية ذهبية في بطولة العالم للشباب 2016 في فئة وزن الريشة الفائق، وأخيراً يلتقي أصحاب السجل الخالي من الهزائم مارك تشامبرلين ضد جوش بيدلي.