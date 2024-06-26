ساوثغيت: جماهير إنجلترا ليست سعيدة بوجودي

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أكد غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن عزيمته لن تتأثر بسبب استياء الجماهير منه، ولكنه حذر من أن الأجواء بشكل عام " تتسبب في إيجاد مشكلة بسيطة للمجموعة".

وتأهلت إنجلترا للأدوار الإقصائية في نسخة هذا الصيف بصفته أول المجموعة الثالثة، ولكن أداءهم غير المقنع أثار القلق.

وأبدى مشجعو المنتخب الإنجليزي إحباطهم بنهاية المباراة التي أقيمت الثلاثاء والتي انتهت بالتعادل السلبي أمام منتخب سلوفينيا، مثلما فعلوا في مباراة الدنمارك التي انتهت بالتعادل1-1 قبل خمسة أيام.



وكان الغضب الجماهيري أكثر وضوحا في كولن رغم أن النتيجة حسمت الصدارة للمنتخب الإنجليزي، حيث تعرض ساوثغيت لانتقادات حادة عندما ذهب لتحية الجماهير عقب اللقاء.



وقال ساوثغيت : كانوا مذهلين في الشوط الثاني، تحديدا. كان هناك ضجيج مستمر خلف الفريق، لكني أفهم إلى حد ما. هم ليسوا سعداء بوجودي، هذا هو الواقع. لن أتراجع عن ذلك.

وبسؤاله عما إذا كان هذا يؤلم، قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": هذا مقبول، يجب أن أتعامل مع ما أتعامل معه. لم أكن لأتراجع عن الذهاب وتوجيه الشكر لمن حضروا ليدعمونا مثلما فعلوا، ولكني أعلم أن هذا يصنع مشكلة بسيطة للمجموعة.