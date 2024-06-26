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لاعبو تركيا سافروا بالطائرة مسافة 150 كلم

طائرة تركيا تثير غضب الألمان.. "سخافة غير مقبولة"

العربية.نت
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أثار وصول بعثة المنتخب التركي المشارك في كأس أوروبا "يورو 2024" الغضب في مدينة هامبورغ بعدما استقل الطائرة لقطع مسافة 150 كلم فقط تفصل معسكره عن ملعب مباراة يوم الأربعاء أمام التشيك.

وتلعب تركيا مع التشيك في المجموعة السادسة التي تتصدرها البرتغال وهي بحاجة إلى نقطة للتأهل إلى الدور الثاني.

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وسافر المنتخب التركي من هانوفر حيث يقيم إلى هامبورغ مستضيفة مباراة الأربعاء عبر استئجار طائرة خاصة لقطع مسافة 150 كلم، وأثار ذلك غضب فيرنر ريه مسؤول النقل في الاتحاد الألماني للبيئة والحفاظ على الطبيعة الذي وصف الرحلة بـ"غير الضرورية" على الإطلاق، باحثاً عن تفسيرات لسبب اختيار مسؤولي المنتخب الأحمر الطائرة على حساب القطار، إذ يقول إن "توازن ثاني أكسيد الكربون أسوأ بـ 10 إلى 20 مرة من رحلة القطار".

وقال رينيه شوارتز المتحدث باسم مبادرة المواطنين لتخفيف أعباء الحركة الجوية في هامبورغ: هذه الرحلة غير مقبولة على الإطلاق، ففي مدينتنا لا يُسمح لك حتى بقيادة سيارة كهربائية إلى الملعب حتى يتمكن المشجعون من استخدام وسائل النقل العام.

وواصل: توجد منطقة ممنوع فيها السيارات حول الملعب. ولهذا السبب على وجه التحديد، من السخافة أن يسافر الفريق التركي بالطائرة لحضور المباراة.

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