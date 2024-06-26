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المنتخب الإنجليزي يتلقى انتقادات عديدة بسبب مستوياته المتواضعة

فودين يغادر معسكر إنجلترا لـ "شأن عائلي"

بلانكنهاين - فرانس برس
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غادر فيل فودين معسكر المنتخب الإنجليزي المشارك في كأس أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا، مؤقتاً عائداً إلى بلده لـ"مسألة عائلية ملحّة"، وفقاً لما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء.

ولعب فودين (24 عاماً) الذي كان له دور كبير في تتويج فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري للمرة الرابعة توالياً، جميع مباريات منتخب "الأسود الثلاثة" في دور المجموعات بدورٍ أساسي.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللاعب سيكون متاحاً لمباراة إنجلترا في ثمن النهائي يوم الأحد.

ويُعد فودين واحد من عدد من نجوم إنجلترا الذين فشلوا في تكرار أدائهم على مستوى النادي في كأس أوروبا.

واكتفى المنتخب الإنجليزي الذي لم يرتقِ إلى مستوى التوقّعات رغم تصدّر المجموعة الثالثة، بفوزٍ واحدٍ وتعادلين، آخرهما مع سلوفينيا سلباً، بعد التعادل مع الدنمارك 1-1 والتغلب على صربيا 1-0.

وتجنّبت إنجلترا مواجهة منتخباتٍ قوية مثل ألمانيا، فرنسا، إسبانيا والبرتغال حتى النهائي في حال وصلت إلى هذا الدور.

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