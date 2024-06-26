كين: على الإنجليز الفخر بطريقة التأهل

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يعتقد هاري كين قائد إنجلترا أن بإمكان منتخب بلاده أن يفخر بتصدره مجموعته في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" ولكنه شدد على أن هناك المزيد سيأتي ، حيث ينتقل الفريق لمرحلة حيث يكون بها كل شيء مهما.

واستهل المنتخب الإنجليزي حملته في البطولة بفوز صعب على صربيا بهدف نظيف قبل أن يتعادل مع الدنمارك وسلوفينيا، حيث انطلقت صافرات الاستهجان بعد انتهاء المباراتين.

وهناك أجواء سلبية تحيط بالفريق، ولكن النقاط الخمسة التي حصدها الفريق أثبتت أنها كافية للتأهل لدور الـ16 كأول المجموعة الثالثة.





وقال كين : أعتقد أن بإمكاننا أن نفخر بإنهاء المجموعة في الصدارة. ليس من السهل في هذه البطولات الكبرى، مثلما حدث مع دول أخرى، دول أخرى كبيرة، لم تتمكن من تصدر مجموعاتها، لذلك يمكننا وبكل تأكيد الاستمتاع بما حققناه.

وأضاف: كانت مباراة صعبة. أعتقد أنه على الأرجح كان أفضل أداء لنا في مبارياتنا الثلاث. ينقصنا فقط بعض السحر في الثلث الأخير، ولكن هذا سيأتي. استمتعنا وانتقلنا للدور التالي.

ولن يواجه المنتخب الإنجليزي أي فريق تصدر مجموعته حتى الوصول للدور قبل النهائي، حيث سيكون على موعد في دور الـ16 مع أحد أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث.