مشجعة "تعض" آخر.. والهدف "قميص لاعب كرواتي"

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عضت إحدى المشجعات مشجعا آخر بعد حصوله على قميص لوكا إيفانوسيتش لاعب المنتخب الكرواتي لكرة القدم بعد مباراة إيطاليا التي انتهت بالتعادل 1-1 وأقصت الأول من كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.

وشارك لوكا إيفانوسيتش في الدقية 70 بعدما دخل بديلا لماتيو كوفاسيتش في اللقاء الذي شهد تعادل المنتخب الإيطالي مع الكرواتي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، ليتأهل بطل النسخة الماضية إلى الدور الثاني.



وكان الكرواتي لينارد باريسيتش يأمل في أن يمسح قميص إيفانوسيتش أحزانه لكن المشجع الذي ينتمي لرابطة مشجعي منتخب كرواتيا تعرض لضربات وهجوم من المشجعين المحيطين به، وصل عددهم إلى 3 كانت إحداهم امرأة عضته في كتفه الأيمن حتى نزف.

ونشر المشجع تفاصيل الحادثة على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي ليصل صداها إلى الشرطة الألمانية ووسائل الإعلام الكرواتية التي عرف من خلالها إيفانوسيتش الحادثة.

وأرسل اللاعب رسالة خاصة لحساب مختص بشؤون كرة القدم الكرواتية على موقع "إنستغرام" قال فيها: متأسف لحدوث ذلك، سأتواصل مع لينارد وسيحصل على قميص آخر.