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ناتشو
الإسباني الدولي وقع عقداً لمدة موسمين

القادسية يتعاقد مع قائد ريال مدريد

العربية.نت
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أعلن نادي القادسية الصاعد لدوري روشن السعودي يوم الخميس تعاقده مع الإسباني الدولي ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وغادر ناتشو (34 عاماً) أسوار ريال مدريد بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا مطلع الشهر الجاري لينهي مسيرة مع النادي العاصمي دامت 23 عاماً.

ويتواجد ناتشو مع منتخب بلاده في كأس أوروبا الحالية التي تستضيفها ألمانيا، إذ يواجه جورجيا في ثمن النهائي.

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