مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
MixCollage-27-Jun-2024-05-48-PM-1108
بيليه فارق الحياة شهر ديسمبر 2022 بعد إصابته بالسرطان

اللصوص يسرقون "الأدوات الصحية" من حمامات الأسطورة بيليه

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

بات منزل الأسطورة بيليه، أعظم لاعب في تاريخ البرازيل، في ساوباولو مرتعاً للمشردين واللصوص بعدما هجرته العائلة عقب وفاته أواخر 2022، إذ تم سرقة كل شيء بما في ذلك الأدوات الصحية بحمامات المنزل.

وكان المنزل القريب من شاطئ برنامبوكو مقراً للأسطورة الذي فاز بكأس العالم 3 مرات منذ مطلع الثمانينيات الميلادية، بعدما ترك أميركا وقرر البقاء بجانب عائلته.

وفاة والدة الأسطورة بيليه رياضة وفاة والدة الأسطورة بيليه

والتقطت عدسات موقع "آيستو" البرازيلي صوراً للمنزل الذي تفوق قيمته مليون دولار أميركي وهو في حالة يرثى لها، رغم كبر مساحته، إذ يحتوي على عشرات الغرف بالإضافة إلى صالة سينما وستودي موسيقي وذلك عندما قرر الراحل دخول عالم الغناء.

وعرف بيليه الكثير من الذكريات في هذا المنزل، إذ عقد بعض زيجاته فيه، وقضى فيه بعض الوقت مع شريكته الأخيرة مارسيا أوكي التي بقيت إلى جانبه حتى أغمض عينيه للمرة الأخيرة.

وأظهرت الصور حوض السباحة الكبير وهو متسخ للغاية، إلى جانب حوض "جاكوزي" مكسر، بينما سطا اللصوص على دورات المياه وسرقوا منها كل شيء حتى المواد الصحية.

وفارق بيليه الذي اختارته اللجنة الأولمبية الدولية أفضل رياضي في القرن الماضي، الحياة شهر ديسمبر 2022، بعد معاناة مع مرض السرطان عن 82 عاماً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط