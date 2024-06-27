بيلنغهام يطلب من لاعبي إنجلترا "تجاهل" جماهيرهم

1 دقيقة للقراءة

دعا جود بيلنغهام نجم ريال مدريد الإسباني زملاءه في منتخب إنجلترا لنسيان أي نقد من جانب المشجعين في الوقت الذي أشاد بالمشجعين الذين قاموا بتحفيزه أمام سلوفينيا رغم كونه في غاية الإرهاق.

ورغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت لمنتخب إنجلترا نظرا لأدائه الباهت في دور المجموعات بكأس أوروبا "يورو 2024" بألمانيا، تصدر منتخب الأسود الثلاثة ترتيب المجموعة الثالثة.

وخلال مشواره في دور المجموعات فاز منتخب إنجلترا على صربيا بهدف من ضربة رأسية لبيلنغهام وتعادل بهدف لمثله مع الدنمارك وسلبيا مع سلوفينيا.



وصبت الجماهير غضبها على الفريق بعد التعادل مع الدنمارك قبل أن تفعل نفس الأمر عقب التعادل السلبي المحبط مع سلوفينيا، وألقى بعض المشجعين عبوات الجعة باتجاه المدرب غاريث ساوثغيت.

وقال بيلنغهام: أعتقد أنك بالتأكيد تعتمد عليهم للحصول على الطاقة في نهاية المباريات، شعرت بذلك في المباراة الأخيرة، كنا منهكين تماما لكن كان بإمكاني سماعهم وهم ينشدون الأغاني والصيحات، من الممكن أن تظهر بغير مستواك المعهود، هذا أمر طبيعي ويحدث.

وختم: علينا بالطبع أن نحافظ على تلك الطاقة، استغلال هذا الشعور الذي نحصل عليه من خلالهم، أن نحقق النجاح في البطولة.