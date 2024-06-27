رجل أعمال يكافئ جورجيا بـ30 مليوناً بعد هزيمة رونالدو

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قرر الملياردير الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي الذي يعتبر على نطاق واسع زعيم الظل في البلاد، مكافأة المنتخب الوطني لكرة القدم على تأهله التاريخي لثمن نهائي كأس أوروبا المقامة في ألمانيا بعشرة ملايين دولار، وذلك وفق ما أعلن حزبه الحاكم.

وحققت جورجيا المفاجأة الأربعاء بفوزها على البرتغال 2-0 في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة، ما سمح لها بحجز بطاقتها إلى ثمن النهائي في أول مشاركة لها في بطولة كبرى.



وتأهل المنتخب الذي يشرف عليه المدافع الدولي الفرنسي السابق ويلي سانيول، بين أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست خلف البرتغال وتركيا توالياً، ليتواجه في ثمن النهائي الأحد مع إسبانيا.

وقال الحزب الحاكم في بيان: الرئيس الفخري لحزب الحلم الجورجي الحاكم بيدزينا إيفانيشفيلي سيمنح منتخب كرة القدم الجورجي 30 مليون لاري (10.7 مليون دولار) لتأهله إلى دور الـ16 لكأس أوروبا 2024، وسيمنح المنتخب ذات المبلغ في حال تجاوز إسبانيا.







ويُنظر إلى إيفانيشفيلي، أغنى رجل في البلاد والذي جمع ثروته في روسيا خلال التسعينيات، على نطاق واسع على أنه زعيم الظل الذي يحرك خيوط السلطة من وراء الكواليس، على الرغم من أنه لا يشغل منصباً حكومياً رسمياً.

وتم تعيينه العام الماضي رئيسا فخريا لحزب الحلم الجورجي، وهو دور جديد يضفي الطابع الرسمي على حقه في اختيار مرشح الحزب الحاكم لمنصب رئيس الوزراء.