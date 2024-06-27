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ساوثغيت فودين
ساوثغيت مع فودين بعد نهاية المباراة الأخيرة أمام سلوفينيا

ساوثغيت: عالم إنجلترا "مختلف".. بسببي

العربية.نت
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احتفظ غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بتركيزه رغم اعترافه بأنه ربما يكون هو السبب في كون "عالم إنجلترا مختلفا" عن أي فريق آخر يسعى لتحقيق المجد في كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا.

وتأهل المنتخب الإنجليزي وصيف النسخة الماضية للأدوار الاقصائية في نسخة هذا الصيف بصفته أول المجموعة الثالثة حيث يلاقي المنتخب السلوفاكي في دور الـ16، ولكن مستواه غير المقنع أثار القلق.

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وأبدى مشجعو المنتخب الإنجليزي إحباطهم بنهاية المباراة التي أقيمت الثلاثاء والتي انتهت بالتعادل السلبي أمام منتخب سلوفينيا، مثلما فعلوا في مباراة الدنمارك التي انتهت بالتعادل 1-1 وسبق ذلك الفوز بشق الأنفس على صربيا بهدف دون رد في افتتاح المشوار القاري.

وكان الغضب الجماهيري أكثر وضوحا في كولون رغم أن النتيجة حسمت الصدارة للمنتخب الإنجليزي، حيث تعرض ساوثغيت لهجوم حاد عندما ذهب لتحية الجماهير عقب اللقاء.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الانتقادات موجهة لشخصه أجاب ساوثغيت: 100% هذه وظيفتي ، علي أن أبقي اللاعبين على المسار الصحيح.

وأضاف: في يوم المباراة أظهرت لهم صور منتخب إيطاليا وهو يحتفل بالتأهل بين جماهيره، صور منتخب المجر وهو يحتفل حتى من قبل أن يعرف ما إذا كان قد تأهل.

وأشار: الدنمارك احتفلت بالتعادل معنا، بعد أن كانوا يمتلكون نقطتين فقط، عالمنا مختلف في الوقت الراهن، أعتقد أن ذلك ربما بسببي أنا.

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