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روديغر
روديغر تعرض لإصابة في مباراة سويسرا

غموض حول مشاركة روديغر أمام الدنمارك

برلين - د ب أ
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يحيط الغموض بمشاركة أنطونيو روديغر مع منتخب ألمانيا أمام الدنمارك في ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" التي تقام يوم السبت بعد تعرضه لإصابة في الجولة الثالثة أمام سويسرا.

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وأوضح اتحاد الكرة الألماني، يوم الخميس، أن روديغر مازال يخوض تمرينات استشفاء بعد تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن خلال المواجهة أمام سويسرا في ختام دور المجموعات من البطولة القارية.

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وتلقى روديغر علاجا مكثفا من قبل الجهاز الطبي لمنتخب ألمانيا لكنه لم يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية يوم الخميس لكن بحسب بيان اتحاد الكرة الألماني فإن مدافع ريال مدريد الإسباني، انتقل إلى المرحلة التالية من برنامجه العلاجي.

وإذا لم يتمكن أنطونيو من اللحاق بالمباراة، سيضطر المدرب يوليان ناغلسمان لإعادة تشكيل خط دفاعه نظرا لإيقاف المدافع الأخر جوناثان تاه بعد حصوله على إنذارين في دور المجموعات.

وقد يشرك ناغلسمان المدافع نيكو شلوتربيك وفلاديمار أنطون صاحب الـ15 مباراة دولية رغم أنهما لم يسبق لهما اللعب سوياً.

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