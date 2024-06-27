مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
فودين
فودين شارك في مباريات إنجلترا جميعها بكأس أوروبا

فودين يعود إلى منتخب إنجلترا بعد ولادة طفله الثالث

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

عاد فيل فودين، لاعب المنتخب الإنجليزي يوم الخميس إلى ألمانيا بعدما سافر إلى بلاده قبلها بيوم لحضور ولادة طفله الثالث.

وكشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء أن فودين ترك معسكر المنتخب وعاد إلى البلاد لأسباب عائلية، واتضح الأمر أنه غادر لحضور ولادة طفله الثالث من شريكته ريبيكا كوك.

فودين يغادر معسكر إنجلترا لـ "شأن عائلي" رياضة فودين يغادر معسكر إنجلترا لـ "شأن عائلي"

وشارك فودين، الذي لعب 37 مباراة دولية، بشكل أساسي في المباريات الثلاث التي خاضها المنتخب الإنجليزي بدور المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، المقامة حاليا بألمانيا، بما في ذلك المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام منتخب سلوفينيا.

مادة اعلانية

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره السلوفاكي في دور الـ16 يوم الأحد المقبل في غيلسنكيرشن، ومن المقرر أن يشارك فودين في تدريبات الفريق الجمعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط