لاعب ليفربول: صلاح لن يحصل على "المال".. وسيبقى

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يعتقد غلين جونسون مدافع ليفربول السابق أن النجم المصري محمد صلاح لن يغادر الفريق في الصيف الحالي، لأنه لن يجد فريقاً يدفع له مبلغاً كبيراً ثمناً لانتقاله بسبب تقدمه بالعمر.

وارتبط صلاح العام الماضي بالانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكن الانتقال لم يتم، فيما كشفت وسائل إعلام بريطانية الأسبوع الماضي أن ليفربول منح نجمه المصري مهلة حتى الأول من أغسطس لتحديد موقفه.



وقال جونسون لـ"بيتفريد" يوم الخميس: سيكون من المفاجئ أن يتقدم أحداً بعرض مالي ضخم للتعاقد مع محمد صلاح، شخصياً أعتقد أنه سيبقى في الفريق.

وواصل: أعلم أن هناك الكثير من الأخبار التي تحيط بمستقبل صلاح، لكن أعرف أن ليفربول لن يفرط به من دون مقابل مجزِ، وهذا الأمر لا أعتقد بأنه سيحدث نظراً لتقدم الهداف المصري بالعمر وبقاء عام واحد فقط في عقده مع النادي.

وختم: في النهاية سيبقى صلاح وهو خبر جيد للجماهير، لكن الأمر يتعلق كذلك بالنادي ومدى قدرته من الاستفادة من الأموال التي قد يجنيها صلاح، لكن هذا الأمر قد لا يحدث.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ 2017، وأصبح خامس هدافيه عبر التاريخ، إذ سجل 211 هدفاً وقدم 89 تمريرة حاسمة في 349 مباراة بجميع البطولات.



