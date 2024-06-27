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الجزائري انتقل إلى ليل في 2023

مخاوف من اعتزال بن طالب المبكر بسبب "أزمة قلبية"

العربية.نت
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يواجه الدولي الجزائري نبيل بن طالب خطر نهاية مسيرته في كرة القدم بعد تحويل ملفه الطبي لدى الجهاز المعني في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

تعرض بن طالب، 29 عاما، في 18 يونيو الماضي إلى نوبة قلبية استدعت نادي ليل إلى نقله للمستشفى التابع لجامعة ليل حيث أبقي هناك 6 أيام وأجريت له جراحية ناجحة.

وبحسب إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية فإن اللاعب تلقى العلاج يومها وعولج بجهاز مزيل الرجفان للقلب ليخدر وتجرى له العملية الناجحة قبل أن يزود بعد العملية بجهازي إزالة الرجفان وتنظيم الضربات لموازنة عملية نبضات القلب.

وزادت الإذاعة أن ملفه سيرسل إلى اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والتي ستقرر في حال انتهت مسيرته الكروية أم لا رغم واقعيتها.

وبحسب التقارير فإن فحوصات الدولي الجزائري الطبية عند انتقاله إلى ليل في 2023 أظهرت بعض الملامح لدى نشاطه القلبي، ويستمر عقده مع النادي حتى 2026.

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