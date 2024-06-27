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مارتينيز رونالدو
البرتغال خسرت بشكل مفاجئ أمام جورجيا

مدرب البرتغال: الخسارة أمام جورجيا "أفضل إعداد"

العربية.نت
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أكد روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال ثقته من أن الخسارة المفاجئة لفريقه أمام جورجيا بمثابة إعداد جيد للأدوار الإقصائية في كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حالياً بألمانيا.

وحقق المنتخب الجورجي فوزا تاريخيا على نظيره البرتغالي 2 – صفر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ليتأهل رفقة البرتغال وتركيا إلى ثمن النهائي.

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وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لقد أجرينا الكثير من التغييرات، التركيز كان منصبا على تجهيز جميع اللاعبين، نحن الآن أكثر استعدادا.

وأضاف: كان لدينا لاعبين على مقاعد البدلاء لم نرغب في الدفع بهم، لأننا في صدارة المجموعة وحققنا هدفنا.

وأشار: من الصعب الاستعداد للمباراة التالية لأننا لا نحب الخسارة، هي أول مباراة رسمية نخسرها، لكننا مستعدون الآن.

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