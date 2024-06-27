ناتشو.. هزم "السكري" بقميص ريال مدريد وأصبح "صديقه"

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"كنت ابن 12 عاما وبالفعل لاعباً لريال مدريد، وهو حلم تحقق لأي صبي صغير، وأثناء استعدادي للعب بطولة جديدة مع فريق أشبال ريال مدريد، شعرت أنني لست بخير"، هنا بداية معاناة الدولي الإسباني ناتشو فرنانديز مع مرض السكري الذي أصبح "صديقه".

عانى ناتشو منذ صغره من مرض السكري لكن ذلك لم يعقه عن خوض غمار كرة القدم الاحترافية حتى انتقاله إلى نادي القادسية السعودي يوم الخميس بعقد يمتد حتى 2026.

وكشف ناتشو (34 عاماً) عن بدء رحلته مع المرض: كانت لدي رغبة مستمرة للذهاب إلى دورة المياه وكنت أشرب الكثير من الماء وهو ما أقلق والدتي، بعدها اتصلنا بالمستشفى وبعد إجراء الاختبارات أظهرت النتائج ارتفاعا حادا في مستويات السكر في دمي، حينها تم تشخيص إصابتي بمرض السكري من النوع الأول.



والنوع الأول من السكري هو حالة مزمنة ينتج فيها البنكرياس كمية صغيرة من الإنسولين الذي يستخدمه الجسم للسماح للسكر "الغلوكوز" بدخول الخلايا لإنتاج الطاقة.

وبعد التشخيص من الطبيب قال له الأخير حينها "لا توجد طريقة لاستمرارك بلعب كرة القدم"، ذهب ناتشو إلى طبيب آخر والمعروف بالدكتور راميريز والذي قال له إن الرياضة هي واحدة من أفضل الحلول له، وأن يستمر في اللعب وهو من حفزه على مواصلة مسيرته الاحترافية.

وكشف ناتشو عن جدوله للحفاظ على نفسه لائقا للمباريات: يجب أن أحقن نفسي كل يوم، وأن أهتم بالطعام والشراب الذي يحتوي على مستوى عالٍ من السكر.



وكانت بداية مدافع القادسية مع فريق مدرسته سان غابرييل باسيونيستاس، قبل أن يلتفت إليه نادي أونيون ديبورتيفا كومبلوتينسي ألكالا، ليطرق ريال مدريد بابه سريعا وينتقل إلى مدرسته الشهيرة "كاستيا".

وعرف ناتشو أول ظهور مع الفريق الأول تحت إشراف مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في 2011، وبعد 13 عاماً أصبح أحد 5 لاعبين تاريخيين حققوا بطولة دوري أبطال أوروبا 6 مرات برفقة خينتو وكرفخال وتوني كروس ولوكا مودريتش.

وأصبح ناتشو أبا لـ 4 أطفال وهم أليخاندرو وناتشو أو "ناتشيتو" وغييرمو ولولا، من زوجته ماريا كورتيز التي تزوجها منذ 10 أعوام.



وفي مسيرته التي انطلقت في 2011، حقق ناتشو 4 بطولات دوري واثنتين في الكأس المحلية و6 في دوري أبطال أوروبا و3 في كأس السوبر الأوروبي و5 في كأس العالم لأندية.

وعرف ناتشو أول استدعاء دولي له مع إسبانيا في عام 2013، وشارك في بطولات كأس العالم 2018 وكأس الأمم الأوروبية 2018 و2023 التي حققها برفقة المنتخب على حساب كرواتيا وكأس أوروبا 2024 الحالية.

وسجل ناتشو في مسيرته 16 هدفا من 364 مباراة مع ريال مدريد، وهدفا واحدا مع المنتخب من 26 مواجهة.

