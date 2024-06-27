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تسبب منجم تحت الأرض بانهيار الملعب

"هوة" تبتلع عمود إنارة في ملعب أميركي

العربية.نت
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ابتلعت حفرة كبيرة في ملعب غوردون مور بولاية إلينوي الأميركية يوم الأربعاء عمود إنارة في الوقت الذي تستضيف فيه البلاد بطولة كوبا أميركا.

وتقام بطولة كوبا أميركا الحالية في 10 ولايات مختلفة ليس من بينها إلينوي، وكانت انطلقت في 20 يونيو الحالي على أن تختتم في 14 من الشهر المقبل.

ووصفت الحفرة هائلة الحجم التي توسطت ملعب غوردون مور البلدي بألتون في إلينوي، بالمرعبة والمذهلة لكبر حجمها خاصة لابتلاعها أحد عواميد الإنارة.

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وأبان مايكل هاينز، مدير قسم الحدائق والملاعب في ألتون، لمحطة KMOV التلفزيونية الأميركية: أن الحفرة وصل عمقها إلى قرابة 15 متراً وقطرها نحو 31 متراً، مضيفا أن هذه الكارثة حدثت بسبب انهيار منجم تحت الملعب وهو ما شكل هذه الهوة.

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