أفضل حارس في "أوروبا": كفاراتسخيليا يتفوق على كل إسبانيا
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تحدى جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى منتخب جورجيا والأفضل في مركزه في بطولة كأس أوروبا الحالية، منتخب إسبانيا بإعلانه أن زميله خفيتشا كفاراتسخيليا يعد أفضل من جميع لاعبي إسبانيا.
وتلعب إسبانيا وجورجيا في ثمن نهائي كأس أوروبا يوم الأحد على أن يلعب الفائز مع الفائز من ألمانيا والدنمارك.
وبعد تدريبات منتخب جورجيا التي انتهت يوم الجمعة تحدث مامارداشفيلي لوسائل الإعلام عن المواجهة قائلا: نحن مستعدون للمباراة، وأنا شخصيا مستعد لهذا المستوى من الأداء. ويجب علينا أن نكون جيدين في الدفاع والهجوم.
وأضاف: نملك لاعبين سريعين ذوي جودة عالية، مثل ميكاوتادزه الذي سترونه قريبا في فريق كبير، وكفاراتسخيليا الذي يتفوق على كل لاعبي إسبانيا.
ويتصدر مامارداشفيلي قائمة الحراس الأكثر تصديا للتسديدات في البطولة بعدد 21 تصديا منها 11 في مواجهة واحدة وبفارق ثماني تصديات عن ملاحقيه الروماني فلورين نيتا والألباني توماس ستراكوشا.
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