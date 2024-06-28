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من وصول الإطفاء إلى الملعب

خوف وهلع.. حريق في الملعب خلال مباراة بالدوري المصري

العربية.نت
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شهد استاد الإسكندرية في مصر، يوم الجمعة، واقعة أثارت الرعب والهلع حيث شب حريق في الملعب خلال مباراة في الدوري المصري.

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واندلع حريق في الملعب خلال الشوط الثاني من مباراة بيراميدز متصدر الدوري وفريق سموحة السكندري.

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(2 صور)

وتدخلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران التي تبين أنها اندلعت في غرفة التحكم الرئيسية وكابلات المقصورة بالاستاد، وقرر حكم المباراة إيقافها وخروج اللاعبين من الملعب لحين السيطرة على الحريق.

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وسادت حالة من الهلع بين المتفرجين بالاستاد الذين تركوا مقاعدهم بعد نشوب الحريق فور حدوثه، قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة.

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