خوف وهلع.. حريق في الملعب خلال مباراة بالدوري المصري
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شهد استاد الإسكندرية في مصر، يوم الجمعة، واقعة أثارت الرعب والهلع حيث شب حريق في الملعب خلال مباراة في الدوري المصري.
واندلع حريق في الملعب خلال الشوط الثاني من مباراة بيراميدز متصدر الدوري وفريق سموحة السكندري.
وتدخلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران التي تبين أنها اندلعت في غرفة التحكم الرئيسية وكابلات المقصورة بالاستاد، وقرر حكم المباراة إيقافها وخروج اللاعبين من الملعب لحين السيطرة على الحريق.
وسادت حالة من الهلع بين المتفرجين بالاستاد الذين تركوا مقاعدهم بعد نشوب الحريق فور حدوثه، قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة.
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