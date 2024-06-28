دجوكوفيتش يخوض ويمبلدون بعد التعافي من "تمزق الغضروف"

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سيشارك الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنّف أول عالميًا سابقا والثاني حاليا في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد أن تواجد ضمن القرعة التي أجريت يوم الجمعة.

وعانى دجوكوفيتش بطل ويمبلدون سبع مرات من الإصابة التي أجبرته على الانسحاب قبل مواجهته في الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة أمام النرويجي كاسبر رود بعد تمزق الغضروف المفصلي الإنسي في ركبته اليمنى مطلع الشهر الحالي وخضع لعملية جراحية.

وقال اللاعب الصربي البالغ من العمر 37 عاما في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لن يلعب في ويمبلدون إلا إذا كان جاهزًا بما يكفي "للقتال من أجل اللقب".

وصرّح لبي بي سي "لم آت إلى هنا لخوض بضع جولات".

وأردف "إذا وصلت إلى قناعة أنني أستطيع اللعب بشكل قريب من الحد الأقصى أو الحد الأقصى بالفعل، فسألعب. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف أعطي شخصًا آخر فرصة للعب.

وتابع "لن ألعب إلا إذا كنت أعرف أنني في حالة جيدة بما يكفي للذهاب بعيدًا في البطولة والقتال من أجل اللقب، لذلك هذا هو الشرط".

دجوكوفيتش الفائز بـ 24 بطولة كبرى بلغ نهائي ويمبلدون في الأعوام الخمسة الماضية، وخسر في نهائي العام الماضي بعد خمس مجموعات أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

وسبق أن تأكدت مشاركة د[وكوفيتش في منافسات كرة المضرب لأولمبياد باريس 2024 حيث يطمح للظفر بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في مسيرته.

وبرز أيضا اسم البريطاني أندي موراي في قرعة فردي الرجال على الرغم من خضوعه الأسبوع لجراحة.

وخضع حامل اللقب مرتين لعملية جراحية لكيس في العمود الفقري، مما أثار شكوكا كبيرة حول مشاركته.