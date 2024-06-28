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يقود الثنائي دفاع إيطاليا

دفاع إيطاليا في ورطة.. إيقاف كالافيوري وغياب باستوني

برلين - د ب أ
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تغيب أليساندرو باستوني، مدافع المنتخب الإيطالي لكرة القدم(الأزوري)، عن المشاركة في المران الجماعي للفريق، الذي أقيم يوم الجمعة، استعدادا لمواجهة المنتخب السويسري في برلين يوم السبت في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وأوضح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن سبب ابتعاد باستوني، 25 عاما، عن المشاركة في المران الجماعي هو إصابته بحمى خفيفة.

وتدرب أيضا فيديريكو ديماركو مع باستوني بعيدا عن الفريق.

ويشكل غياب باستوني عن المباراة ضربة موجعة للمنتخب الإيطالي، حامل اللقب، لاسيما أنه يفتقد جهود المدافع الآخر ريكاردو كالافيوري بسبب الإيقاف.

وعلى الأرجح سيدفع لوتشيانو سباليتي، مدرب الأزوري، والذي يعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق، بالمدافع جيانلوكا مانشيني، 28 عاما، بدلا من كالافيوري.

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