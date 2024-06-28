فيرستابن ينطلق من المركز الأول في سباق السرعة بالنمسا

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واصل ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، تألقه، يوم الجمعة، بعدما حصد المركز الأول في سباق السرعة، المقرر إقامته يوم السبت، ضمن سباق جائزة النمسا الكبرى، المقرر إقامته بعد يوم الأحد ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم استخدام فيها سباق السرعة هذا العام، بعد سباقي الصين وميامي، وتأكد انطلاق، بطل العالم ثلاث مرات، في السباق من المركز الأول بعدما سجل أسرع زمن للفة، حيث سجل زمنا بلغ دقيقة وأربع ثوان و686 جزءا من الثانية.

وجاء ثنائي فريق مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وابتعد فيرستابن بصدارة ترتيب فئة السائقين بعدما فاز في آخر سباقين في كندا وإسبانيا.

ويرجح أن يستمر نجاح فريق ريد بول على مضمار الفريق في السباق الحادي عشر هذا الموسم، خاصة أن الفريق حقق الفوز في آخر أربع سباقات بسبيلبرج.

وظهر أن تشارلز لوكلير، سائق فيراري، لديه مشاكل في منطقة الصيانة ولم يتمكن من تحقيق زمنا جيدا حيث سينطلق من المركز العاشر.

وتعرض فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن، لخيبة أمل كبيرة مبكرا حيث سيبدأ سباق السرعة من المركز الثالث عشر.

وفي التجربة الوحيدة لسباق جائزة ألمانيا الكبرى، والتي أقيمت في وقت سابق من اليوم، تسبب فيرستابن في رفع الأعلام الحمراء بسبب مشكلة واضحة في المحرك، ولكنه عاد وسجل أسرع زمن في التجربة.

وتوقف بطل العالم على المضمار وتم دفعه من قبل مراقبي السباق في منتصف التجربة للخروج من المضمار خلال السباق الذي توقف لفترة من الوقت.

ولكن فنيي ريد بول كانوا سريعين كعادتهم وعاد السائق الهولندي للتسابق خلال دقائق معدودة. وبمرور الوقت، سجل أسرع زمن للفة، حيث سجل زمنا بلغ دقيقة وخمس ثوان و685 جزءا من الثانية.

ولا يعتقد أن السائق البالغ من العمر 26 عاما سيتلقى عقوبة مستقبلية على شبكة الانطلاق، بسبب قيامه بتغيير محركه عدة مرات، حيث يبدو أن محركه كان بحاجة لإعادة الضبط.