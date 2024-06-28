كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض الأسبوع المقبل
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تستقبل الرياض يوم الأربعاء المقبل الحدث العالمي الكبير كأس العالم للرياضات الإلكترونية على مدى 8 أسابيع خلال الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 2024.
وسيكون زوار كأس العالم للرياضات الإلكترونية على موعد مع تجارب مميزة تمزج بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية يحتضنها بوليفارد رياض سيتي تتناسب مع جميع أفراد العائلة، حيث يشارك في الحدث أكثر من ألف و500 لاعب ممثلين عن 500 نادٍ من نخبة الأندية الدولية، وسيتنافسون في 22 بطولة بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ القطاع بإجمالي قيمة تتجاوز 60 مليون دولار.
وسيكون التنافس في كأس العالم في ألعاب "إيبكس ليجندز" و"كول أوف دوتي مودرن وورفير" و"كول أوف دوتي وورزون" و"كاونتر سترايك 2" و"دوتا 2" و"إي أيه سبورت إف سي 24" و"فورتنايت" و"غارينا فري فاير" و"أونر أوف كينغز" و"موبيل ليجندز بانغ بانغ" للرجال والسيدات و"ليغ أوف ليجندز" و"أوفرواتش 2" و"ببجي باتلغراوندز" و"ببجي موبيل" و"رينبو 6 سيج" و"رينسبورت" و"روكيت ليغ" و"ستار كرافت 2" و"ستريت فايتر 6" و"تيم فايت تاكتكس" و"تيكين 8".
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