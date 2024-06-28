كان سكراناً.. سافيتش "الصغير" يتورط بشجار في حانة ألمانية

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تورط فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، حارس صربيا، في شجار في إحدى حانات ميونخ الألمانية قبل أيام من مباراة منتخب بلاده أمام الدنمارك.

وودعت صربيا كأس أوروبا 2024 من دور المجموعات، بعدما احتلت المركز الأخير في المجموعة الثالثة من دون تحقيق أي انتصار.

وكشفت صحيفة "تليغراف" الصربي، يوم الجمعة، أن فانيا ميلينكوفيتش سافيتش كان بطل الرواية في الشجار الذي وقع في إحدى حانات ميونخ، بعدما منح المدرب راغان ستويكوفيتش اللاعبين، عطلة لمدة يوم، قبل المباراة الحاسمة ضد الدنمارك، وبعد التعادل مع سلوفينيا، وقرر البعض قضاء اليوم مع عائلاتهم، بينما اختار الحارس التوجه إلى إحدى الحانات التي يتواجد فيها الموسيقيون الصرب.

ونشرت التقارير الصربية روايتان، الأولى: عندما دخل فانيا الحانة، تفاجأ أحد المشجعين الصربيين برؤيته ووبخه لوجوده وهو يشرب الخمر وعدم التركيز في الفندق قبل المباراة المهمة ضد الدنمارك، لم يعجب حارس المرمى تعليق المشجع، فتقدم إليه وضربه، وتدخل الأمن لمنع تصاعد الصراع.

أما الرواية الثانية، تقول بحسب صاحب الحانة: حضر الحارس بزي المنتخب الصربي، ومنعه رجال الأمن من الدخول، من دون أن يعرفوا من هو، هذا "التمييز" بسبب الملابس أزعج حارس المرمى وحدث شجار، أراد المالك الذي يعرف فانيا، حل الأمور ودعاه لدخول الحانة، لكن الصربي رفض.

يذكر أن فانيا "27 عاما" هو الشقيق الأصغر لسيرغي سافيتش "29 عاما" لاعب منتخب صربيا ونادي الهلال السعودي.