مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
روديغر في مران ألمانيا

نبأ سار لمنتخب ألمانيا بشأن روديغر

برلين - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تواجد أنطونيو روديغر مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم في المران الختامي للفريق، يوم الجمعة، قبل التوجه لدورتموند لمواجهة المنتخب الدنماركي، السبت، في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وتحوم الشكوك حول مشاركة روديغر في اللقاء بعد إصابته بشد في الفخذ في المباراة التي تعادل فيها المنتخب الألماني مع نظيره السويسري 1-1 في ختام دور المجموعات.

لحظة إصابة المدافع الألماني
لحظة إصابة المدافع الألماني

ولم يسمح لوسائل الإعلام إلا برؤية 15 دقيقة فقط من المران.

وعلى الأرجح، سيتم حسم مشاركة روديغر في اللقاء من عدمه في يوم المباراة.

وسيتعين على يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني أن يستبدل جوناثان تاه، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

لاعب ليفربول: صلاح لن يحصل على "المال".. وسيبقى رياضة لاعب ليفربول: صلاح لن يحصل على "المال".. وسيبقى

ومن المرجح أن يشارك نيكو شلوتربيك مدافع دورتموند، بدلا من تاه، لاعب باير ليفركوزن، في التشكيل الأساسي للفريق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر عنف في الشارع الموريتاني بعد مؤشرات فوز "الغزواني".. والشرطة تحاصر منزل المرشح الخاسر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط