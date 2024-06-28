نيكو ويليامز: لا يوجد منتخب أقوى من إسبانيا

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يخوض منتخب إسبانيا مواجهته أمام نظيره الجورجي، مساء الأحد، في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بثقة متزايدة في النفس.

وقال نيكو ويليامز جناح منتخب إسبانيا لصحيفة "ماركا"، يوم الجمعة: لم أر أي فريق يلعب أفضل منا، كفريق لا يوجد أفضل منا.

وأضاف: منتخب فرنسا لديه إمكانات فردية هائلة، وإنجلترا كذلك، لكن كفريق، فيما يتعلق بالتضحية لا يوجد أي فريق مثلنا، أعتقد أن لدينا أحد أفضل الفرق في كأس أمم أوروبا ، يمكنني أن أؤكد على قوة وحضور وتمريرات رودري، وهو لاعب مذهل، لكني أرى أن الفريق بأكمله يلعب بشكل جيد للغاية ومنسق للغاية.

ويعتبر ويليامز جناح أتلتيك بلياو البالغ من العمر (21 عاما) ولامين يامال جناح برشلونة البالغ (16 عاما)، من أبرز اللاعبين في البطولة القارية.

وأشار ويليامز إلى فوز بلاده الكاسح 7-1 على جورجيا في التصفيات الأوروبية في سبتمبر الماضي، حينما أصبح يامال أصغر لاعب يحرز هدفا في تاريخ الماتادور في سن 16 عاما و57 يوما.

وأشار نجم بلباو: يمكن القول إننا نحن الاثنان كنا نبحث عن بعضنا البعض، فعلنا بعض الأمور الرائعة في تلك المباراة.