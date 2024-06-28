والده: ناتشو رفض مواجهة ريال مدريد.. وبحث عن "الاحترام"

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كشف تشيما فرنانديز، والد ناتشو، أن المدافع الدولي الإسباني اختار الانتقال إلى القادسية السعودي، لأنه بحث عن تحد ومشروع جديد، وكشف عن أنه كان على تواصل مع المدرب ميشيل منذ فترة طويلة.

وانتقل قائد ريال مدريد إلى القادسية السعودي، يوم الخميس، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وتحدث والد ناتشو عن قرار المدافع البالغ من العمر "34 عاما"، وقال في تصريحات لإذاعة "كادينا سير"، يوم الجمعة: لقد كان واضحا، أنه لا يريد الانتقال إلى فريق أوروبي ومواجهة ريال مدريد، كانت لديه عروض من قطر وأميركا، وكذلك من إيطاليا وألمانيا والدوري الإنجليزي، لكننا رفضناها.

وأضاف: لم يكن المال هو الشيء المهم، كان يريد أن يتواجد في ناد يمنحه الاحترام والمودة ويمكن أن ينافس، فهو لا يريد الذهاب في إجازة، إنه يريد مشروعا جيدا في ناد جيد، لم يطلب أي شيء أكثر من ذلك، لقد كان لدي اتصال مع ميشيل، مدرب القادسية، منذ انضمام ناتشو إلى الفريق الأول لريال مدريد وحافظت دائما على هذا الاتصال، وبمرور الوقت بدأنا نتحدث عن أشياء أخرى، وأنظر في النهاية كيف انتهى الأمر.