"ألقوا البيرة على زوجاتهم".. الإنجليز يعاقبون نجوم المنتخب بتصرف همجي
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أصيب أفراد عائلات بعض لاعبي منتخب إنجلترا بالصدمة، بعد أن ألقى مشجعون غاضبون أكواب البيرة عليهم في نهاية المباراة المخيبة للآمال أمام سلوفينيا.
وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، تبادل مجموعة من المشجعين الإنجليز الكلمات الغاضبة مع أولئك الذين جلسوا في المقاعد السفلية عقب صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وتم إلقاء أكواب بلاستيكية على المدرب غاريث ساوثغيت.
وأضاف التقرير: ألقى المشجعون مشروباتهم تجاه المنطقة التي تتواجد فيها عائلات وصديقات لاعبات منتخب إنجلترا.
وكشفت تقارير إعلامية، يوم الجمعة، أن السلطات الألمانية قررت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تقديم بيرة منخفضة الكحول في مباراة إنجلترا المقبلة ضد سلوفاكيا بدور الـ 16 من كأس أوروبا 2024.
ومن المتوقع أن يلتقي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية بسبب رمي الأكواب من قبل الاتحاد الأوروبي "يويفا".
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