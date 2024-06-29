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أوبتا: إنجلترا تتوج بكأس أوروبا

دبي - وحيد رزق المصري
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مع انطلاق كل بطولة كبرى تنتشر توقعات هوية البطل سواء عن طريق الإحصائيات مثل شركة "أوبتا" الشهيرة أو باللجوء إلى الحيوانات التي تختار الفرق الفائزة قبل بداية المباريات.

وأظهرت حسابات شركة أوبتا المتخصصة أن منتخب إنجلترا يمتلك أعلى نسبة للفوز بكأس أوروبا بنسبة 19.9% متقدما على فرنسا بينما جاءت الدولة المضيفة ألمانيا ثالثة، وكان المثير أن جورجيا وصلت نسبها المئوية للفوز باللقب 0.1% .

وبعد نهاية دور المجموعات، وضعت أوبتا وضعت حسابات جديدة بناء على منافسي كل فريق في الأدوار الإقصائية، لترتفع نسبة إنجلترا إلى 20% وتصبح إسبانيا في المركز الثاني في التوقعات بينما استمرت ألمانيا ثالثة وتراجعت فرنسا للمرتبة الرابعة فيما ارتفت نسبة جورجيا المئوية إلى 0.3% .

وتيمناً بالأخطبوط الشهير بول في مونديال 2010، أنثى الفيل بوبي استمرت في تقديم توقعاتها في إحدى حدائق الحيوان في تورنغن وسط ألمانيا، وجميعها صائبة حتى الآن متوقعة فوز ألمانيا على الدنمارك والتي أكد عليها القرد إنسان الغاب "الأورانغوتان" بفوز أصحاب الضيافة والتأهل إلى ربع النهائي.

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