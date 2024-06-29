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مبابي مرتدياً القناع في مباراة فرنسا الأخيرة ضد بولندا

الأزمة تتواصل.. قناع جديد لمبابي قبل ملاقاة بلجيكا

برلين - د ب أ
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يقوم كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي والذي تعرض لكسر في الأنف في دور المجموعات بكأس أمم أوروبا لكرة القدم، باختبار قناع جديد وذلك قبل مواجهة بلجيكا، يوم الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة المقامة حاليا في ألمانيا.

ونشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يوم السبت، صورا من التدريب المغلق للفريق قبل يومين من المباراة، حيث ارتدى المهاجم قناعا مختلفا عن الذي ارتداه في المباراة الأخيرة بدور المجموعات والتي انتهت بالتعادل 1-1مع بولندا.

القناع الجديد لمبابي
القناع الجديد لمبابي

وسجل اللاعب البالغ من العمر (25 عاما) هدفا من ضربة جزاء في المباراة، لكنه شكا بعد ذلك من عدم احساسه بالراحة أثناء ارتدائه للقناع، مشيرا إلى أنه يؤثر على رؤيته.

وسيكون القناع الجديد أكبر حجما ولكن أكثر احكاما وذكرت إذاعة "مونت كارلو سبورت" أن القناع الجديد اختير ليكون أكثر راحة ولكي لا يزعج اللاعب خلال مباراة يوم الاثنين في دوسلدورف.

أول قناع ظهر به مبابي بعد إصابته
أول قناع ظهر به مبابي بعد إصابته

ولم يسجل المنتخب الفرنسي هدفا من لعب مفتوح في أي مباراة من النسخة الحالية بأمم أوروبا.

على الجانب الآخر، غادر الجناح كينسغلي كومان معسكر المنتخب الفرنسي في غرب ألمانيا وذلك لحضور مولد طفله الرابع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

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وسافر اللاعب البالغ من العمر (28 عاما) إلى السويد ليكون إلى جانب صديقته، حسبما أوضحت "مونت كارلو سبورت" ووسائل إعلام أخرى.

ومن المتوقع عودة اللاعب في الوقت المناسب لمواجهة بلجيكا.

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