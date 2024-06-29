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الأميركية نيلي كوردا

المصنفة الأولى عالمياً.. "عضة كلب" تبعد كوردا عن بطولة للغولف

لوس أنجلوس - أ ف ب
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انسحبت المصنفة أولى عالمياً والبطلة الأولمبية في الغولف الأميركية، نيلي كوردا، من الجولة الأوروبية الأسبوع المقبل في إنجلترا، بعد تعرّضها مؤخراً لعضّة كلب.

قالت كوردا في بيان على "إنستغرام" إنها تنسحب من سلسلة أرامكو تيم سيريز، بعد تعرّضها لهجوم الأسبوع الماضي "يؤسفني أن أعلن انسحابي من الجولة الأوروبية الأسبوع المقبل في لندن".

أضافت: يوم السبت في سياتل، تعرّضت لعضّة كلب واحتجت لتلقي العلاج والتعافي بشكل كامل. أعتذر إلى الجولة الأوروبية للسيدات، الرعاة والمعجبين عن غيابي.

ولم تعط كوردا المزيد من التفاصيل حول الحادث ومدى الإصابة التي تعرّضت لها.

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وكانت ابنة الخامسة والعشرين الأسبوع الماضي في واشنطن للمشاركة في حدث بي جي أيه للسيدات. ومن غير الواضح متى ستعود كوردا إلى المنافسات.

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