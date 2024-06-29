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من أحداث مباراة بيراميدز وسموحة

بيراميدز يطالب باعتباره فائزاً بثنائية على سموحة

القاهرة - د ب أ
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طالب نادي بيراميدز من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم باعتبار فريقه فائزا في مباراته مع سموحة التي لم تكتمل، الجمعة، بسبب حريق باستاد الإسكندرية.

وذكر النادي في بيان عبر مركزه الإعلامي، السبت، أن ما وقع من أحداث خلال المباراة مع سموحة باستاد الإسكندرية يقع ضمن مسؤوليات الفريق صاحب الأرض والملعب، ومسؤوليته القانونية هنا مسؤولية مفترضة لا يمكن نفيها بإثبات عدم ارتكاب ثمّة خطأ.

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وأضاف: ما حدث في المباراة يندرج ضمن الحالات التي توجب اعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوماً بنتيجة 2-صفر، وليس ضمن حالات الظروف القهرية التي يترتب عليها إعادة اللقاء، وعليه، وفقا للائحة المسابقات، يجب اعتبار فريق سموحة مهزوماً واعتبار نادي بيراميدز فائزاً بنتيجة 2-صفر.

وشدد بيراميدز على أن الحالة واضحة تماما وبسيطة ولا يوجد بها أي تعقيد أو تضارب أو اجتهاد ولا تحتاج لأي تفسيرات أخرى، والحالة هي انقطاع التيار الكهربائي وطبقا لنص اللائحة لا تعد ظرفا قهريا.

وأضاف أن السبب وراء إلغاء المباراة هو انخفاض الإضاءة في المباراة وكذلك انقطاع التيار الكهربائي، وليس الظروف القهرية، حيث إنّ أحد أعمدة الإضاءة في الاستاد تعطل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وترتب على ذلك أن أصبحت الرؤية في الملعب غير ممكنة.

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وأوضح أنه وبناءً على ما حدث من وقائع ثابتة، طالب نادي بيراميدز رسميا اعتبار نادي سموحة مهزوماً في المباراة واعتبار النادي فائزاً بنتيجة 2-صفر وفقاً للفقرة الثالثة / أ من المادة 42 من لائحة المسابقات، والتي تنص على أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة "45" دقيقة متصلة أو متقطعة في المباريات التي تلعب تحت الأضواء أو في حالة انخفاض الإضاءة بما لا يمكن حكم المباراة من استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الملعب مهزوما بنتيجة 2 -صفر أيا كانت نتيجة اللقاء، ولا يعتبر انقطاع التيار الكهربائي ظرفا قهريا.

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