تطورات جديدة.. صديقات لاعبي إنجلترا يتعهدن بحماية زوجة ووكر من "عشيقته"

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اتحدت عائلات لاعبي إنجلترا خلف آني كيلنر، زوجة كايل ووكر، لحمايتها من عشيقته السابقة لورين غودمان، وسط مخاوف من الاعتداء عليها، لاسيما أنها تتواجد في ألمانيا وتحضر مباريات والد طفليها.

وتعهدت ميغان بيكفورد، زوجة حارس المرمى جوردان، وأنوسكا سانتوس، صديقة لوك شو، وتولامي بنسون، شريكة بوكايو ساكا، بحماية آني "32 عاما".

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية: اتفقن على حمايتها ودعمها.

وستسافر آني وثلاثة من أبنائها الأربعة من نجم مانشستر سيتي على متن طائرة خاصة لحضور مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا، يوم الأحد، في دور الـ 16 بكأس أوروبا 2024.

وذكرت "ذا صن": من الممكن أيضا أن تتواجد لورين غودمان في ملعب "فيلتينس أرينا" بمدينة غيلسنكيرشن، مع كايرو، ابنها "4 سنوات" من ووكر، ولهما أيضا ابنه تبلغ من العمر 10 أشهر.

وقيل إن بال ميغان بيكفورد، زوجة حارس المرمى جوردان، شعرت بالفزع من حضور لورين لمباراة إنجلترا ضد الدنمارك 1-1، وأضاف التقرير: إنهن يتواجدن مع بعضهم لحماية آني من لورين.

وكانت تقارير إنجليزية كشف أن بعثة إنجلترا طلبت من فريق الأمن الخاص بالمنتخب مراقبة لورين غودمان لمنع اشتباكها بآني كيلنر.

وتم الكشف في الأشهر الأخيرة عن أن لاعب مانشستر سيتي يملك عائلتين، بعدما فضحت لورين غودمان كايل ووكر (34 عاما)، إذ قالت في تصريحات إعلامية: كان ووكر سعيدا بإخفاء حقيقة أن لديه عائلتين، وكان خائفا مما سيحدث عندما تكتشف زوجته آني ذلك.

وسافرت لورين إلى ألمانيا لحضور مباريات منتخب إنجلترا رفقة طفلها، وظهر كايرو مرتديا القميص الخاص بمنتخب "الأسود الثلاثة" والرقم 2 الخاص بووكر ويحمل كلمة "بابا".

أما آني، أم لأربعة أطفال من ووكر، فأظهرت الصور أنها جلست في المنطقة التي خصصها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لزوجات وصديقات اللاعبين.

وكانت آني قد طردت ووكر من منزلهم في مانشستر بعد أن علمت أنه أنجب طفلين من لورين سرا، لكنها اختارت السفر إلى ألمانيا لحضور مباريات إنجلترا مع أبنائها لدعم ووكر، بينما زعمت لورين في وقت سابق من الشهر الحالي، أن كايل ووكر أرسل لها التذاكر، وهو ما نفاه محيط اللاعب.

وقالت لورين البالغة من العمر "33 عاما" إنها ستتواجد في ألمانيا حتى يتمكن الطفل من دعم والده.