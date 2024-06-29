توقف مباراة ألمانيا والدنمارك بسبب سوء الأحوال الجوية
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توقفت مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك بسبب سوء الأجوال الجوية.
وتسببت عاصفة رعدية في توقف المباراة المقامة في مدينة دورتموند الألمانية، وذلك بعد مرور 35 دقيقة من انطلاق المباراة.
وقرر الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير إيقاف المباراة، وتوجه لاعبو الفريقين إلى غرف الملابس في انتظار القرار النهائي بشأن المباراة.
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